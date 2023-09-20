Британский король Карл III начинает государственный визит во Францию

Король Великобритании Карл III прибывает сегодня в Париж, чтобы начать государственный визит, который он был вынужден отложить полгода назад из-за беспорядков во Франции.

Король Великобритании Карл III прибывает сегодня в Париж, чтобы начать государственный визит, который он был вынужден отложить полгода назад из-за беспорядков во Франции.

Как передает Report, британский монарх и королева Камилла пробудут на французской территории три дня при усиленных мерах безопасности. Программа визита, как сообщила французская газета Ouest-France, не претерпела больших изменений по сравнению с той, осуществить которую весной помешала волна протестов во Франции против пенсионной реформы.

В Париже королевская чета начнет программу с церемонии у Триумфальной арки, где их будут ожидать президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. Главы двух государств примут участие в символической церемонии зажжения вечного огня у расположенной под сводами арки Могилы Неизвестного солдата.

Затем король и президент посадят во дворе резиденции британского посла дуб, подаренный Францией. После этого в апартаментах французского президента в Елисейском дворце состоится разговор с глазу на глаз между Макроном и его гостем.

Газета Sud Ouest отмечает, что по обе стороны Ла-Манша рассчитывают, что государственный визит поможет сторонам снизить напряженность, возникшую во взаимных отношениях в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. "С тех пор франко-британское согласие не было столь уж сердечным", - замечает французское издание. Газета напоминает, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон регулярно атаковал Францию, шла ли речь о проблемах рыболовства или торговых правилах, а его недолгая преемница на посту Лиз Трасс также не особенно сглаживала углы и даже заявила в ответ на вопрос, считает ли она французского президента врагом или другом, что "жюри присяжных еще совещается". По мнению газеты, "отношения несколько улучшились с приходом на Даунинг-стрит нынешнего премьера Риши Сунака, в прошлом так же банкира и активного пользователя социальных сетей, как сам президент Макрон".

В качестве конституционного монарха британский король, указывает Ouest-France, должен воздерживаться от политических высказываний. Историк британской монархии Эд Оуэнс в интервью газете выразил тем не менее уверенность, что визит позволит выйти за пределы текущих споров, например сохраняющихся разногласий между Лондоном и Парижем в связи с транзитом нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш. Исследователь полагает, что визит даст повод для "неформальной дипломатии". Карл III, считает он, хотел бы предстать как "король-экологист".

Как полагает парижский еженедельник Le Point, темами беседы могут стать "биоразнообразие, климатические изменения форум по искусственному интеллекту, который должен пройти в Великобритании в ноябре".

Программу дня в среду завершит ужин, который Макрон и его супруга дадут в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце.