О нас

Британский король Карл III начинает государственный визит во Францию

Британский король Карл III начинает государственный визит во Францию Король Великобритании Карл III прибывает сегодня в Париж, чтобы начать государственный визит, который он был вынужден отложить полгода назад из-за беспорядков во Франции.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 05:29
Британский король Карл III начинает государственный визит во Францию

Король Великобритании Карл III прибывает сегодня в Париж, чтобы начать государственный визит, который он был вынужден отложить полгода назад из-за беспорядков во Франции.

Как передает Report, британский монарх и королева Камилла пробудут на французской территории три дня при усиленных мерах безопасности. Программа визита, как сообщила французская газета Ouest-France, не претерпела больших изменений по сравнению с той, осуществить которую весной помешала волна протестов во Франции против пенсионной реформы.

В Париже королевская чета начнет программу с церемонии у Триумфальной арки, где их будут ожидать президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. Главы двух государств примут участие в символической церемонии зажжения вечного огня у расположенной под сводами арки Могилы Неизвестного солдата.

Затем король и президент посадят во дворе резиденции британского посла дуб, подаренный Францией. После этого в апартаментах французского президента в Елисейском дворце состоится разговор с глазу на глаз между Макроном и его гостем.

Газета Sud Ouest отмечает, что по обе стороны Ла-Манша рассчитывают, что государственный визит поможет сторонам снизить напряженность, возникшую во взаимных отношениях в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. "С тех пор франко-британское согласие не было столь уж сердечным", - замечает французское издание. Газета напоминает, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон регулярно атаковал Францию, шла ли речь о проблемах рыболовства или торговых правилах, а его недолгая преемница на посту Лиз Трасс также не особенно сглаживала углы и даже заявила в ответ на вопрос, считает ли она французского президента врагом или другом, что "жюри присяжных еще совещается". По мнению газеты, "отношения несколько улучшились с приходом на Даунинг-стрит нынешнего премьера Риши Сунака, в прошлом так же банкира и активного пользователя социальных сетей, как сам президент Макрон".

В качестве конституционного монарха британский король, указывает Ouest-France, должен воздерживаться от политических высказываний. Историк британской монархии Эд Оуэнс в интервью газете выразил тем не менее уверенность, что визит позволит выйти за пределы текущих споров, например сохраняющихся разногласий между Лондоном и Парижем в связи с транзитом нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш. Исследователь полагает, что визит даст повод для "неформальной дипломатии". Карл III, считает он, хотел бы предстать как "король-экологист".

Как полагает парижский еженедельник Le Point, темами беседы могут стать "биоразнообразие, климатические изменения форум по искусственному интеллекту, который должен пройти в Великобритании в ноябре".

Программу дня в среду завершит ужин, который Макрон и его супруга дадут в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке King Charles heads to France for three-day state visit

Другие новости из категории

Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС
Боррель призвал Иран освободить из тюрем всех граждан ЕС
20 сентября 2023 г. 05:48
Президент Казахстана: Глобальные проблемы не решить без всеобъемлющей реформы СБ ООН
Президент Казахстана: Глобальные проблемы не решить без всеобъемлющей реформы СБ ООН
20 сентября 2023 г. 04:23
Раиси: США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки
Раиси: США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки
20 сентября 2023 г. 04:18
Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением
Спецпосланник Байдена и вице-председатель КНР обсудили борьбу с глобальным потеплением
20 сентября 2023 г. 03:34
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
20 сентября 2023 г. 03:11
Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро
Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро
20 сентября 2023 г. 02:02
Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов
Таиланд будет облагать подоходным налогом иностранные доходы всех резидентов
19 сентября 2023 г. 20:25
Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом
Посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом
19 сентября 2023 г. 20:12
СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза
СМИ: Великобритания может стать ассоциированным членом Евросоюза
19 сентября 2023 г. 19:16
Байден выступил за реформы Совбеза ООН
Байден выступил за реформы Совбеза ООН
19 сентября 2023 г. 18:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi