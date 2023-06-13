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Британский контингент в Силах НАТО для Косова временно усилят до 330 человек

Британский контингент в Силах НАТО для Косова временно усилят до 330 человек Британский контингент в Силах НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) в этом году будет временно увеличен с 40 до 330 человек.
Другие страны
13 июня 2023 г. 21:08
Британский контингент в Силах НАТО для Косова временно усилят до 330 человек

Британский контингент в Силах НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) в этом году будет временно увеличен с 40 до 330 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном письменном заявлении замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи, объяснившего это участием британских военных в учениях СДК.

"Наш вклад в СДК с августа по октябрь этого года вырастет до 330 военнослужащих, опять же в целях проведения учений СДК Operational Rehearsal", - сказал Хиппи. "Великобритания сохраняет приверженность СДК и поддержанию безопасности Косова, недавно было подтверждено, что мы продолжим вносить вклад в формирование СДК по крайней мере до 2026 года", - добавил он.

В ответ на депутатский запрос в Минобороны также опубликовали данные о количестве британских солдат, которые входили в состав СДК в период с 2015 года по 2023 год. Эта цифра колеблется на уровне 30-60 человек за исключением 2021 и 2022 годов, когда она увеличивалась до 540 и 121 военнослужащего соответственно. Это также было объяснено учениями.

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