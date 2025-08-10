О нас

Британский истребитель совершил экстренную посадку в японском аэропорту

Британский истребитель совершил экстренную посадку в японском аэропорту Британский боевой самолет пятого поколения F-35B совершил экстренную посадку в гражданском аэропорту города Кагосима на острове Кюсю.
10 августа 2025 г. 09:15
Британский боевой самолет пятого поколения F-35B совершил экстренную посадку в гражданском аэропорту города Кагосима на острове Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По его данным, взлетно-посадочная полоса была на время закрыта, что нарушило график полетов.

Самолет, судя по всему, входит в состав палубной авиации британского авианосца Prince of Wales, который сейчас с кораблями сопровождения находится в районе Японии. Эта авианосная группа проводит учения с японскими ВМС.

В частности, британские самолеты F-35B совершали вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца "Кага", который сейчас модернизируется в легкий авианосец. Токио намерен закупить в США или произвести по американской лицензии более 40 таких истребителей.

Британская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Prince of Wales с июня совершает поход в водах Индийского и Тихого океанов. Этот корабль может нести до 24 истребителей F-35В, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.

