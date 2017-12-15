Британский хирург лазером выжигал свои инициалы на печени пациентов

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Британский хирург признал себя виновным в выжигании лазером его инициалов на печени двух пациентов во время операции по трансплантации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

53-летний Саймон Брэмхолл на суде признал свою вину в двух инцидентах, произошедших 9 февраля и 21 августа 2013 года. Он использовал лазерный луч для "гравировки" двух начальных букв своего имени на донорских печенях двух пациентов. Используемые во время операций аргоновые лучи предназначены для прижигания сосудов для остановки кровотечения. Следы от них не влияют на работу органа и исчезают через некоторое время после медицинского вмешательства.

Прокурор заявил во время суда, что действия доктора "не просто этически неправильны, а являются преступлением". Особенно его удивило, что манипуляции были проведены в присутствии других врачей.

"Автографы" медика обнаружили его коллеги во время проведения повторных операций пациентам. Медицинское сообщество страны считает, что происшествие бросает тень на деятельность врачей в целом, и необходимо серьезно отнестись к инциденту.

Обвиняемый находится на данный момент на свободе под залогом, решение по делу будет вынесено 12 января.

Брэмхолл на протяжении 12 лет работал хирургом в госпитале королевы Елизаветы II в Бирмингеме. Также он обучал студентов и занимался исследовательской деятельностью. Мужчина был позже отстранен от должности после того, как стало известно об обвинении.

Однако, некоторые пациенты не согласны с тем. что врач совершил серьезную ошибку и считают, что его необходимо восстановить в должности. "Если даже он и правда выжег свои инициалы на пересаженной печени, неужели это настолько плохо? Мне было бы все равно, если бы он сделал это со мной. Человек спас мне жизнь", - приводит издание слова одной из его пациенток.