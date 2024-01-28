Британский эсминец уничтожил БПЛА хуситов в Красном море

Британский эсминец уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменскими мятежниками-хуситами в Красном море.

Британский эсминец уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменскими мятежниками-хуситами в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Вчера эсминец Diamond успешно отразил атаку беспилотника поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море. С помощью ракетной системы Sea Viper Diamond уничтожил беспилотник, который целился в эсминец. Экипаж и корабль не пострадали", - сказано в заявлении.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море.