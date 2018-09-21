Британский экс-министр заявил о намерении противостоять плану Мэй по Brexit

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Экс-министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис заявил в интервью изданию Huffington Post, что 40 "стойких как камень" евроскептиков планируют выступить против плана британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в июле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании с консерваторами — членами кабинета министров настояла на смягчении условий Brexit, что вызвало недовольство евроскептиков.

После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета.

Как сообщается, евроскептики из "Европейской исследовательской группы" (ERG) собираются выступить против плана Мэй на конференции Консервативной партии, которая состоится на следующей неделе, а после — проголосовать против него в парламенте.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.