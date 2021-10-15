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Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа

Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.
Другие страны
15 октября 2021 г. 19:45
Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа
Дэвид Амесс

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс.

Сообщается, что неизвестный вошел в приемную и нанес парламентарию несколько ударов ножом.

Сотрудники полиции уточнили, что подозреваемый в нападении на депутата - 25-летний мужчина - уже задержан. Его личность и возможные мотивы убийства пока не раскрываются.

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