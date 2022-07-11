Британский депутат Рехман Чишти заявил о намерении бороться за пост премьера

Британский парламентарий Рехман Чишти стал 11-м кандидатом на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства.

Британский парламентарий Рехман Чишти стал 11-м кандидатом на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в воскресенье вечером на своей странице в Twitter.

"Для меня важны основанный на амбициях консерватизм, свежие идеи и новая команда, которая сможет вдохнуть жизнь в нашу великую страну и вести ее вперед", - написал Чишти.

В настоящий момент Чишти - единственный малоизвестный политик тори, успевший заявить о своих премьерских амбициях. В основном это политические тяжеловесы, включая главу МИД страны Лиз Трасс, бывшего руководителя Форин офиса Джереми Ханта, главу Минфина Надима Захави, а также двух его предшественников - Риши Сунака и Саджида Джавида. Известно, что Чишти - сторонник Brexit и противник однополых браков.

Отметим, что Чишти является членом Палаты общин британского парламента с 2010 года. Он занимал посты торгового представителя премьер-министра в Пакистане и спецпосланника премьера по вопросам религиозной свободы. Как и Захави, который провел детство в Багдаде, Чишти родился за пределами Соединенного Королевства. Вместе с семьей он переехал в Великобританию из Пакистана в 1984 году в шестилетнем возрасте.