Британский авианосец Prince of Wales отправился в США на учения ВМС

Британский авианосец Prince of Wales спустя год после поломки вновь направился в США для участия в учениях ВМС у восточного побережья страны с использованием истребителей F-35, конвертопланов MV-22 Osprey и беспилотников Mojave.

Британский авианосец Prince of Wales спустя год после поломки вновь направился в США для участия в учениях ВМС у восточного побережья страны с использованием истребителей F-35, конвертопланов MV-22 Osprey и беспилотников Mojave.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times.

В августе прошлого года корабль водоизмещением 65 тыс. тонн отправился в первый переход через Атлантику, однако после выхода из Портсмута у авианосца длиной 280 м вышла из строя силовая установка.

Девятимесячный ремонт муфты вала правого гребного винта и устранение дефекта вала левого винта в сухом доке шотландского Росайта обошлись в $32 млн. В конце июля корабль вернулся в строй.

Prince of Wales и Queen Elizabeth - "самые современные авианосцы в мире", приводит издание слова командующего ВМС Соединенного Королевства адмирала Бена Ки. Великобритания - "одна из немногих военно-морских держав в мире, располагающая авианосцами пятого поколения, которые длительное время будут определять характер" вклада страны "в НАТО и более широкие альянсы и партнерства", отметил адмирал.

Отметим, Prince of Wales был введен в эксплуатацию в 2019 году. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей. Queen Elizabeth введен в состав британского флота в 2017 году.