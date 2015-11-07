​Британский авиалайнер уклонился от ракеты в Египте

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Самолет британской авиакомпании Thomson Airways уклонился от пущенной египетскими военными ракеты. Инцидент произошел в августе этого года на подлете к аэропорту курортного города Шарм-эль-Шейх.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На борту воздушного судна находились 189 пассажиров. Пилот, заметивший ракету в 300 метрах от фюзеляжа, успел изменить курс лайнера и избежать катастрофы. О случившемся знали только пять членов экипажа, позже им сообщили, что ракета была выпущена во время учений.

Министерство транспорта Великобритании подтвердило, что инцидент с ракетой, чуть не попавшей в самолет авиакомпании, произошел 23 августа - за два месяца до катастрофы российского А321 над Синаем. После рассмотрения обстоятельств дела был сделан вывод, что не было никаких причин для беспокойства и можно было безопасно продолжать программу полетов в Шарм-эль-Шейх.