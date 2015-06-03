 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Британский актер присоединился к борьбе против ИГИЛ

    ИГИЛ опасно для каждого живого человека

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Британский актер Майкл Энрайт присоединился к курдам, сражающимся против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил Энрайт в видео, которое было выложено на YouTube.

    "ИГИЛ опасно для каждого живого человека", — сказал он.

    По его словам, "последней соломинкой" для него стало видео, опубликованное в феврале, где боевики ИГИЛ сжигали заживо пилота из Иордании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi