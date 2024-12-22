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Британские военные стали массово увольняться из армии

Британские военные стали массово увольняться из армии Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 05:22
Британские военные стали массово увольняться из армии

Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что летом власти страны приняли решение повысить зарплаты военным в рамках борьбы с кризисом вооруженных сил, однако это не привело к желаемым результатам.

"Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих", — говорится в материале.

По данным издания, за последний год свыше пятнадцати тысяч солдат покинули армию, при этом почти восемь тысяч были учтены как те, кто уволился по собственному желанию.

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