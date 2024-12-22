Британские военные стали массово увольняться из армии

Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат.
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Отмечается, что летом власти страны приняли решение повысить зарплаты военным в рамках борьбы с кризисом вооруженных сил, однако это не привело к желаемым результатам.
"Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих", — говорится в материале.
По данным издания, за последний год свыше пятнадцати тысяч солдат покинули армию, при этом почти восемь тысяч были учтены как те, кто уволился по собственному желанию.