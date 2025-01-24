Британские ВМС сообщили об инциденте с судном в Персидском заливе

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в сообщении на странице центра в соцсети "X".

"UKMTO получил уведомление об инциденте, произошедшем в 86 морских милях к северо-востоку от саудовского [порта] Рас-Таннура. Капитан уведомляет, что к судну приближается небольшой военный корабль и посылает ему зеленые световые сигналы в сторону мостика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно продолжает получать сигналы с требованием изменить курс в направлении иранских территориальных вод.

В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать центру о любой "подозрительной активности".