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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена Неизвестные совершили нападение на судно у побережья Йемена.
Другие страны
3 августа 2024 г. 21:58
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Неизвестные совершили нападение на судно у побережья Йемена.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 170 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена. Рекомендуем судам проявлять осторожность", - сообщили в центре.

Подробности не приводятся.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.

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