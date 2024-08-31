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Британские ВМС сообщили о ракетной атаке торгового судна в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о ракетной атаке торгового судна в Аденском заливе Торговое судно было атаковано ракетами в 130 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.
Другие страны
31 августа 2024 г. 02:27
Британские ВМС сообщили о ракетной атаке торгового судна в Аденском заливе

Торговое судно было атаковано ракетами в 130 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что сотрудник безопасности компании-оператора судна оповестил UKMTO о "двух ракетах, взорвавшихся в непосредственной близости" от него. По предварительной информации, экипаж не пострадал, судно направляется в порт назначения.

В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при проходе в этом районе Аденского залива.

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