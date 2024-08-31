Британские ВМС сообщили о ракетной атаке торгового судна в Аденском заливе

Торговое судно было атаковано ракетами в 130 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.

Торговое судно было атаковано ракетами в 130 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.

Как передает Report , об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что сотрудник безопасности компании-оператора судна оповестил UKMTO о "двух ракетах, взорвавшихся в непосредственной близости" от него. По предварительной информации, экипаж не пострадал, судно направляется в порт назначения.

В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при проходе в этом районе Аденского залива.