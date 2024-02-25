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Британские ВМС сообщили о подозрительном катере в 37 км от побережья ОАЭ

Британские ВМС сообщили о подозрительном катере в 37 км от побережья ОАЭ Небольшой быстроходный катер, на борту которого находились два человека в военной форме, совершал подозрительные маневры примерно в 37 км от восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 23:57
Британские ВМС сообщили о подозрительном катере в 37 км от побережья ОАЭ

Небольшой быстроходный катер, на борту которого находились два человека в военной форме, совершал подозрительные маневры примерно в 37 км от восточного побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил информацию о небольшом быстроходном катере, который двигался необычно в 20 морских милях (около 37 км) к востоку от города Хаур-Факкан в ОАЭ", - говорится в уведомлении на странице центра в X (ранее Twitter).

В UKMTO уточнили, что на борту белого быстроходного катера находились два человека "в военной форме камуфляжного типа". Катер следовал за судном, которое передало информацию о необычной активности, на расстоянии от 20 до 40 м в течение более получаса, а после удалился от него более чем на 1 морскую милю (1,852 км). Не считая этого, "катер не вел себя агрессивно", добавили в центре.

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