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Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.
Другие страны
23 марта 2024 г. 20:54
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 23 морских милях к востоку от города Аль-Муха в Йемене", - говорится в сообщении, однако на сопровождающей его карте указана точка, расположенная к западу от прибрежного города. "Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - добавили в центре.

Инцидент, который классифицируется центром как нападение, произошел в 15:35 по бакинскому времени. Сведения о нем получены UKMTO не от капитана атакованного судна, а от третьей стороны. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.

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