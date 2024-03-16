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Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.
Другие страны
16 марта 2024 г. 02:17
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменской Ходейды в Красном море. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

Информация о произошедшем в 23:45 по бакинскому времени инциденте, который UKMTO классифицирует как нападение, поступила от капитана судна. Дополнительная информация пока не приводится.

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