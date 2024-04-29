Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно рядом с йеменским портом

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении UKMTO.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи, - говорится в сообщении. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".

Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся.