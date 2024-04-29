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Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно рядом с йеменским портом

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно рядом с йеменским портом Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 13:44
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно рядом с йеменским портом

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении UKMTO.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи, - говорится в сообщении. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".

Подробности инцидента, который UKMTO классифицирует как нападение, не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən limanı yaxınlığında gəmiyə hücum edilib
Версия на английском языке British maritime agency reports another incident off Yemen coast

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