Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно рядом с Аденом

Неизвестные напали на судно у побережья Йемена.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
UKMTO получил уведомление об инциденте в 15 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе], - говорится в сообщении. - Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности".
Подробности инцидента, который Центр классифицирует как нападение, пока не приводятся.