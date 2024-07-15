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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море.
Другие страны
15 июля 2024 г. 12:24
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование", - сказано в сообщении.

Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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