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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена У побережья Йемена совершено нападение на судно, в результате чего оно получило повреждения.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 04:36
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

У побережья Йемена совершено нападение на судно, в результате чего оно получило повреждения.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно информации, инцидент произошел неподалеку от порта Моха.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 35 морских милях к югу от Мохи, Йемен. Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что привело к повреждению. Капитан сообщил, что команда в безопасности. Военные власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

О каком именно судне идет речь, не уточняется.

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