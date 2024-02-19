Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

У побережья Йемена совершено нападение на судно, в результате чего оно получило повреждения.

У побережья Йемена совершено нападение на судно, в результате чего оно получило повреждения.

Как передает Report , об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Согласно информации, инцидент произошел неподалеку от порта Моха.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 35 морских милях к югу от Мохи, Йемен. Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что привело к повреждению. Капитан сообщил, что команда в безопасности. Военные власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

О каком именно судне идет речь, не уточняется.