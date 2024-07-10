Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у йеменского порта Моха (Мокка).

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у йеменского порта Моха (Мокка).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления в соцсети "Х".

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Мохи, Йемен", - сказано в сообщении.

Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.