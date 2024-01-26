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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.
Другие страны
26 января 2024 г. 15:15
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях к юго-западу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении, которое помечено как "нападение".

Других подробностей пока не приводится.

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