Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении на судно у побережья Йемена.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 60 морских милях к юго-западу от Адена. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении, которое помечено как "нападение".

Других подробностей пока не приводится.