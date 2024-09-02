Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена

Торговое судно получило повреждения в результате атаки, произошедшей в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф в Йемене.

Торговое судно получило повреждения в результате атаки, произошедшей в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Согласно заявлению UKMTO, которое приводит агентство Reuters, судно было атаковано двумя неопознанными снарядами. Еще один снаряд упал в непосредственной близости от судна. Экипаж ведет работы по устранению повреждений. Отмечается, что пострадавших на борту нет. Судно направляется в следующий порт захода.

Ранее UKMTO сообщил об инциденте в 70 морских милях к северо-западу от Эс-Салифа, расположенного в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда.