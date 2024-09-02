О нас

Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена Торговое судно получило повреждения в результате атаки, произошедшей в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф в Йемене.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 09:31
Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена

Торговое судно получило повреждения в результате атаки, произошедшей в 70 морских милях к северо-западу от побережья города Эс-Салиф в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Согласно заявлению UKMTO, которое приводит агентство Reuters, судно было атаковано двумя неопознанными снарядами. Еще один снаряд упал в непосредственной близости от судна. Экипаж ведет работы по устранению повреждений. Отмечается, что пострадавших на борту нет. Судно направляется в следующий порт захода.

Ранее UKMTO сообщил об инциденте в 70 морских милях к северо-западу от Эс-Салифа, расположенного в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке British vessel attacked off coast of Yemen
Версия на азербайджанском языке Yəmən sahillərində Britaniyaya məxsus gəmiyə hücum edilib

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi