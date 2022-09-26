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Британские власти выдвинули обвинения против социальной сети TikTok

Британские власти выдвинули обвинения против социальной сети TikTok Британские власти выдвинули предварительные обвинения против социальной сети TikTok в нарушении кодекса поведения онлайн-сервисов по отношению к детям и требуют выплаты штрафа в размере 27 млн фунтов стерлингов (29,3 млн долларов США).
Другие страны
26 сентября 2022 г. 19:22
Британские власти выдвинули обвинения против социальной сети TikTok

Британские власти выдвинули предварительные обвинения против социальной сети TikTok в нарушении кодекса поведения онлайн-сервисов по отношению к детям и требуют выплаты штрафа в размере 27 млн фунтов стерлингов (29,3 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета The Independent.

Комиссар по информации Джон Эдвардс вменяет компании в вину то, что она разрешает детям в возрасте до 13 лет заходить на свой сайт без надлежащего родительского контроля и согласия, а также занимается обработкой "особых данных" пользователей, таких как этническая и расовая принадлежность, сексуальная ориентация, политические взгляды, "не имея на это законных оснований".

Как замечает Эдвардс, у детей должна быть возможность "учиться и познавать цифровой мир, но их данные должны быть защищены, а права - соблюдаться, и поставщики цифровых услуг должны это обеспечивать". По его мнению, TikTok "не соответствует этим требованиям".

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