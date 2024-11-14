Британские власти выдали более 265 тыс. виз украинским беженцам

Великобритания выдала украинским беженцам более 265 тыс. виз.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства.
Семейная визовая схема в отношении украинских беженцев была запущена Соединённым Королевством 4 марта 2022 года, а спонсорская - 18 марта того же года. В настоящее время власти Великобритании получили около 350 тыс. заявлений на визу от украинских беженцев.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться, а также дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
По состоянию на 12 ноября британские визы получили 265 600 человек. Из них 72 400 получили документы как члены семьи жителей Британии, а 193 200 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора. Общее количество украинцев, подавших заявление на визу, составило 349 700 человек, при этом по состоянию на 11 ноября в Великобританию с Украины прибыли 216 600 держателей британских виз.