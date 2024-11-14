Британские власти выдали более 265 тыс. виз украинским беженцам

Великобритания выдала украинским беженцам более 265 тыс. виз.

Великобритания выдала украинским беженцам более 265 тыс. виз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства.

Семейная визовая схема в отношении украинских беженцев была запущена Соединённым Королевством 4 марта 2022 года, а спонсорская - 18 марта того же года. В настоящее время власти Великобритании получили около 350 тыс. заявлений на визу от украинских беженцев.

Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться, а также дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

По состоянию на 12 ноября британские визы получили 265 600 человек. Из них 72 400 получили документы как члены семьи жителей Британии, а 193 200 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора. Общее количество украинцев, подавших заявление на визу, составило 349 700 человек, при этом по состоянию на 11 ноября в Великобританию с Украины прибыли 216 600 держателей британских виз.