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Британские власти вновь разрешат въезд в страну из ЮАР

Британские власти вновь разрешат въезд в страну из ЮАР Великобритания исключит 11 африканских государств, включая ЮАР, из так называемого красного списка стран повышенного риска, в который они были внесены в конце ноября в связи с обнаружением омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 20:06
Британские власти вновь разрешат въезд в страну из ЮАР

Великобритания исключит 11 африканских государств, включая ЮАР, из так называемого красного списка стран повышенного риска, в который они были внесены в конце ноября в связи с обнаружением омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом объявил во вторник глава Минздрава королевства Саджид Джавид, выступая в Палате общин британского парламента.

"В связи с тем, что случаи заражения штаммом "омикрон" в Великобритании перестали быть завозными, и [в связи с] его широким распространением по всему миру ограничительный список теперь менее эффективен для предотвращения проникновения штамма в страну из-за рубежа. Поэтому я могу объявить, что, хотя прибывающие из-за границы путешественники по-прежнему должны будут сдавать анализы на заражение коронавирусом, с завтрашнего дня мы исключим все 11 стран из красного списка", - сказал он.

Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Эсватини и ЮАР были единственными странами в британском красном списке. Они по очереди вносились в него с конца ноября, когда омикрон-штамм начал распространяться на юге Африки. Въезд в Великобританию был закрыт для всех, кто был в этих странах в течение 10 дней перед поездкой в королевство, за исключением британских граждан и обладателей видов на жительство в Великобритании и Ирландии.

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