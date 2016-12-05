Британские власти потратят 643 млрд долларов США во избежание последствий Brexit

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Британии планирует потратить 643 млрд долларов США на модернизацию инфраструктуры страны во избежание последствий Brexit, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Правительство Великобритании опубликовало документы о капиталовложениях в строительство трубопровода, исходя из которых выясняется, что в ближайшие годы в данные проекты будет инвестировано 634 млрд долларов США.

Также стало известно, что проект включает в себя строительство тоннеля в русле Темзы, системы счетчиков и модернизацию трассы А14 на востоке Англии.

Как считают власти Великобритании, современная инфраструктура города поможет его жителям избежать последствий Brexit.