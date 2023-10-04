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Британские власти намерены арендовать тюрьмы за границей

Британские власти намерены арендовать тюрьмы за границей Из-за нехватки пространства в британских местах лишения свободы власти страны планируют рассмотреть возможность аренды тюрем за границей.
Другие страны
4 октября 2023 г. 05:17
Британские власти намерены арендовать тюрьмы за границей

Из-за нехватки пространства в британских местах лишения свободы власти страны планируют рассмотреть возможность аренды тюрем за границей.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции Великобритании Алекс Чок на съезде Консервативной партии.

По его словам, министерство юстиции расширяет и переоборудует существующие в стране тюрьмы и нанимает тысячи новых сотрудников. При этом глава ведомства подчеркнул, что власти намерены рассмотреть пример Норвегии и изучить возможность аренды тюрем за рубежом.

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