Британские спецслужбы заявили, что не могут защитить страну от кибератак России

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Власти Великобритании признались, что не могут полностью защитить Соединённое королевство от предполагаемых кибератак со стороны России.

Как сообщает Report об этом пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киарана Мартина.

По словам Мартина, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости британских систем к кибератакам. Речь прежде всего идёт о системах энерго‑ и водоснабжения, интернете, транспорте, системе здравоохранения.

При этом он выразил уверенность, что массированная кибератака против Великобритании обязательно будет, это лишь вопрос времени.

Газета пишет, что ФБР и ЦПС уверены в том, что Россия пытается взломать интернет маршрутизаторы, что позволяет Кремлю получить доступ и контролировать все персональные данные в Интернете, включая историю просмотров и пароли.

Напомним, 11 апреля на конференции по кибербезопасности в британском Манчестере министр внутренних Соединенного королевства Эмбер Радд заявила, что Россия якобы проводит «систематические кибератаки» против Великобритании. Это заявление быстро подхватили британские СМИ.