​Британские СМИ пророчат победу консерватором на парламентских выборах

Консервативная партия Великобритании сможет получить большинство в британском парламенте по итогам выборов, которые состоятся 12 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствует прогноз телеканала Sky News.

Согласно его данным, консерваторы, вероятно, получат 339 мест в 650-местной Палате общин, что на 21 место больше, чем на выборах в 2017 году. Лейбористы могут рассчитывать на 231 место.

Шотландской национальной партии прочат 41 место, а либеральным демократам - 15.

Телеканал отмечает, что из-за погрешности измерений все же нельзя полностью исключать возможность того, что никакая из партий не получит большинство в нижней палате британского парламента.

Прогноз телеканала основывается на опросе более 100 тысяч человек. Опрос проводился с прошлой недели.

Отметим, что выборы, намеченные на 12 декабря, - досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.