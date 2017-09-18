Стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно имя одного из двух подозреваемых в причастности к совершению теракта в лондонском метро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Британские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что арестованный в минувшую субботу 21-летний Яхъя Фаррух (Yahyah Farroukh) проходит по делу о взрыве на станции Parsons Green и является сирийским беженцем.

Отметим, что британские правоохранители провели накануне обыск по месту жительства Фарруха в лондонском пригороде Стануэлл (графство Саррей). Сам подозреваемый был задержан днем ранее в районе Хаунслоу, что расположен на западе Лондона в 23:50 по местному времени. Он продолжает находиться под стражей в полицейском отделении на юге Лондона.

Напомним, что взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green произошел 15 сентября. По утверждению полиции, взрывное устройство сработало не полностью. В результате теракта пострадали 30 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".