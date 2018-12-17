Британские СМИ: Мэй покинет свой пост после Brexit

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс сообщил кабмину, что британский премьер Тереза Мэй может покинуть свой пост после Brexit.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По его словам , Мэй может быть "отстранена" от должности, а потом другие продолжат ее дело и передоговоряться об условиях выхода из Евросоюза. Пока же министрам следует cогласится с предложенным Мэй вариантом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что члены Консервативной партии Великобритании приступили к подготовке нового референдума по Brexit, не уведомляя об этом премьер-министра страны Терезу Мэй.