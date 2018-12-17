 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британские СМИ: Мэй покинет свой пост после Brexit

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс сообщил кабмину, что британский премьер Тереза Мэй может покинуть свой пост после Brexit.

    Как передает Report, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

    По его словам , Мэй может быть "отстранена" от должности, а потом другие продолжат ее дело и передоговоряться об условиях выхода из Евросоюза. Пока же министрам следует  cогласится с  предложенным Мэй вариантом.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что члены Консервативной партии Великобритании приступили к подготовке нового референдума по Brexit, не уведомляя об этом премьер-министра страны Терезу Мэй.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi