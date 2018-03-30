Британские полицейские обыскали российский самолет в Лондоне

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту Хитроу, не предъявив для этого оснований.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на самолет, который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Причины и цели досмотра они сообщить отказались и действовали в ультимативной манере, добавила она.