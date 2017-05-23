 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британские партии приостановили кампании из-за взрыва в Манчестере

    В ближайшие часы Тереза Мэй проведет заседание правительственного комитета КОБРА

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии приостановили свои предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня после взрыва на "Манчестер-арене", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Премьер-министр Британии Тереза Мэй первой объявила о приостановке агитационной кампании, выступая с заявлением в связи с предполагаемым терактом в центре Манчестера, который она назвала "ужасающей террористической атакой".

    "Все наши мысли - с пострадавшими и с близкими тех, кого это коснулось", - заявила Мэй.

    "Мы работаем с целью установить все детали происшествия, которое полиция расценивает как ужасающий террористический акт", - добавила премьер.

    Партия консерваторов в отдельном заявлении подтвердила, что приостанавливает свою кампанию.

    Крупнейшая оппозиционная партия лейбористов также отменила свои предвыборные мероприятия. Об этом объявил лидер партии Джереми Корбин.

    Партия шотландских националистов - крупнейшая в Шотландии - из-за взрыва отменила назначенный на вторник выпуск своего предвыборного манифеста.

    Лидер британских либерал-демократов Тим Фэррон отменил предвыборный визит на Гибралтар.

    В ближайшие часы Тереза Мэй проведет заседание правительственного комитета КОБРА, на котором обсудят меры реагирования на предполагаемый теракт на "Манчестер-арене".

    Этот комитет собирается лишь в экстренных случаях. Прошлое заседание комитета прошло после вооруженного нападения в Лондоне в конце марта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi