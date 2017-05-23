Британские партии приостановили кампании из-за взрыва в Манчестере

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии приостановили свои предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня после взрыва на "Манчестер-арене", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй первой объявила о приостановке агитационной кампании, выступая с заявлением в связи с предполагаемым терактом в центре Манчестера, который она назвала "ужасающей террористической атакой".

"Все наши мысли - с пострадавшими и с близкими тех, кого это коснулось", - заявила Мэй.

"Мы работаем с целью установить все детали происшествия, которое полиция расценивает как ужасающий террористический акт", - добавила премьер.

Партия консерваторов в отдельном заявлении подтвердила, что приостанавливает свою кампанию.

Крупнейшая оппозиционная партия лейбористов также отменила свои предвыборные мероприятия. Об этом объявил лидер партии Джереми Корбин.

Партия шотландских националистов - крупнейшая в Шотландии - из-за взрыва отменила назначенный на вторник выпуск своего предвыборного манифеста.

Лидер британских либерал-демократов Тим Фэррон отменил предвыборный визит на Гибралтар.

В ближайшие часы Тереза Мэй проведет заседание правительственного комитета КОБРА, на котором обсудят меры реагирования на предполагаемый теракт на "Манчестер-арене".

Этот комитет собирается лишь в экстренных случаях. Прошлое заседание комитета прошло после вооруженного нападения в Лондоне в конце марта.