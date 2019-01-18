Британские министры пригрозили Терезе Мэй массовыми отставками

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Члены кабинета министров Великобритании пригрозили премьер-министру Терезе Мэй массовыми отставками из-за Brexit, передает Report со ссылкой на RT.

По информации The Telegraph, они заявили о готовности уволиться, если депутатам Палаты общин будет запрещено предпринимать попытки остановить реализацию Brexit без соглашения.

Отмечается, что покинуть правительство готовы около 20 чиновников. При этом пять министров напрямую сообщили Мэй о своих планах уйти.

Ранее, 15 января представители палаты общин не поддержали согласованную с Брюсселем сделку.