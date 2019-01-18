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    Британские министры пригрозили Терезе Мэй массовыми отставками

    © REUTERS/Toby Melville

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Члены кабинета министров Великобритании пригрозили премьер-министру Терезе Мэй массовыми отставками из-за Brexit, передает Report со ссылкой на RT.

    По информации The Telegraph, они заявили о готовности уволиться, если депутатам Палаты общин будет запрещено предпринимать попытки остановить реализацию Brexit без соглашения.

    Отмечается, что покинуть правительство готовы около 20 чиновников. При этом пять министров напрямую сообщили Мэй о своих планах уйти.

    Ранее, 15 января представители палаты общин не поддержали согласованную с Брюсселем сделку.

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