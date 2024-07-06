Британские лейбористы получили 412 мест в парламенте из 650 возможных

Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Великобритании, завоевав 412 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин.

Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Великобритании, завоевав 412 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Таковы окончательные итоги подсчета всех бюллетеней, поданных на выборах 4 июля. Их оглашение задержалось до утра воскресенья из-за пересчета голосов в одном из округов на севере Шотландии.

Партии Кира Стармера, который еще в субботу вступил в должность премьер-министра и сформировал правительство, не хватило всего семи мандатов, чтобы показать лучший результат в своей истории.

Рекордными для лейбористов остаются итоги выборов 1997 года. Тогда партия под руководством 43-летнего Тони Блэра провела в Палату общин 418 своих представителей, добившись рекордного большинства в 178 мест. Спустя четыре года в 2001 году партия показала свой второй наилучший результат - 412 мандатов, который сейчас повторила.