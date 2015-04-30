Британские корабли перехватили в Северном море партию кокаина на 770 млн. долларов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании и британской пограничной охраны конфисковали в Северном море более трех тонн кокаина - самую крупную партию наркотиков подобного типа в истории страны, сообщает Report со ссылкой на "Би-Би-Си". Кокаин перевозил буксир, зарегистрированный в Танзании.

"Поиск этого судна был длительным и кропотливым, и проводился высококлассными специалистами, работавшими в сложных условиях", - заявил представитель британского Национального агентства по борьбе с преступностью.

Задержание судна произошло в 160 км к востоку от Абердина. Примерная цена перехваченного кокаина - 770 млн. долларов.

По этому делу арестованы девять человек. Все они - граждане Турции в возрасте от 26 до 63 лет.