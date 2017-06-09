Британские консерваторы лишились парламентского большинства в результате выборов

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования с 633 из 650 избирательных округов.

Партия премьер-министра Терезы Мэй гарантировала на настоящий момент 308 депутатских мандантов.

До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.