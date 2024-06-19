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Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии с целью привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды.
Другие страны
19 июня 2024 г. 17:52
Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии с целью привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Just Stop Oil в соцсети "X".

"Два человека приняли участие в акции за день до летнего солнцестояния, потребовав от будущего правительства подписать юридически обязывающий договор о поэтапном отказе от ископаемого топлива к 2030 году", - сказано в сообщении.

Таким образом активисты обратились к оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, которая по итогам парламентских выборов 4 июля, согласно опросам общественного мнения, может сменить консерваторов у власти.

Полиция графства Уилтшир позже сообщила, что двое активистов были задержаны. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал действия протестующих. "Это позорный акт вандализма в отношении одного из древнейших и самых важных памятников в Великобритании и во всем мире. Just Stop Oil должно испытывать чувство стыда за своих активистов", - сказал глава правительства в эфире телеканала GB News. Он заявил, что движение и его доноры, включая поддерживающего Лейбористскую партию бизнесмена Дэйла Винса, "должны немедленно осудить эти действия".

Стоунхендж - группа пятиметровых камней, установленных кругом на Солсберийской равнине в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Некоторые исследователи полагают, что Стоунхендж является древней обсерваторией. Споры о его предназначении не утихают уже больше восьми столетий.

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