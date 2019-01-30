Британские депутаты приняли поправку об исключении возможности Brexit без сделки

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Британские депутаты поддержали поправку, которая призывает правительство исключить вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Поправка носит рекомендательный характер.

Также депутаты приняли поправку к биллю о брексите, требующую от правительства исключить из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского «бэкстопа».

Предполагается, что вместо механизма «бэкстоп» в соглашении будет упомянута некая «альтернативная договорённость», не допускающая появления жёсткой границы на острове Ирландия.