Британские депутаты поддержали закон о легализации эвтаназии

Британские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о легализации эвтаназии.

Британские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о легализации эвтаназии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, прошедшего в Палате общин, нижней палате британского парламента.

За законопроект выступили 330 народных избранников, против - 275. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в парламентские комитеты, а занять этот процесс может до двух лет. Голосование было принципиально важным для того, чтобы инициатива перешла к серьезному предметному обсуждению.

Последний раз вопрос о легализации эвтаназии был поставлен на голосование в Палате общин в 2015 году. Тогда 331 депутат выступил против законопроекта, 119 парламентариев поддержали его, а 199 человек вообще не приняли в нем участия.

Сторонники законопроекта считают, что он призван помочь облегчить страдания тяжелобольных людей. Они указывают, что процедура будет осуществляться строго по рекомендации двух врачей и при наличии судебного решения, а также исключительно в отношении тех лиц, кому остается жить менее полугода. Противники законопроекта обращают внимание на риск принуждения немощных людей к смерти по финансовым соображениям. Кроме того, ряд законодателей голосовал против в связи со своими религиозными убеждениями.