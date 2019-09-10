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Британские депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона

Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали 293 законодаталя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов.

Для того, чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов - двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.

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