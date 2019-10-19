Британские депутаты проголосуют по поправке об отсрочке Brexit

Депутаты Палаты общин британского парламента сегодня проголосуют по поправке, предполагающей, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода", передает Report со ссылкой на ТАСС.

О том, что соответствующая поправка была отобрана для голосования заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты ее спикер Джон Беркоу.

"Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином", - сказал Д.Беркоу.

Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit должен быть отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке. О.Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.

Наряду с этим отмечается, что голосование Палаты общин по проекту соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем 17 октября, может не состояться сегодня, если депутаты одобрят поправку об отсрочке даты выхода королевства из ЕС.

Подчеркивается, что если поправка депутата Оливера Летвина в течение дня будет отобрана для голосования и утверждена законодателями, правительство перенесет голосование по самой сделке на 21 октября.

Голосование непосредственно по проекту сделки ожидается в 14:30 (17:30 по Баку), однако может состояться на несколько часов позже, если обсуждение поправок затянется.