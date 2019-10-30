Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

Палата общин британского парламента поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. Во время состоявшегося во вторник голосования за планы Джонсона высказались 438 народных избранников, против выступили всего 20 депутатов.

При помощи этих выборов Джонсон намерен попытаться вывести из тупика процесс Brexit, который не может получить одобрения нижней палаты парламента, где у правящей партии нет большинства.

Для того, чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября. Таким образом у Джонсона остается пять рабочих дней на то, чтобы билль прошел остающиеся этапы согласования. Утвержденный Палатой общин законопроект теперь должна рассмотреть Палата лордов, члены которой имеют право внести в него поправки и вернуть в нижнюю палату для нового чтения. Силу же закона билль приобретет только после того, как будет подписан королевой Елизаветой II.

Хотя некоторые политические обозреватели и опасаются, что билль могут ждать трудности в Палате лордов, ее одобрение по большей части - формальность. Все указывает на то, что документ будет утвержден в срок, и в декабре британцам предстоит в третий раз за четыре года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин. Результаты выборов станут известны 13 декабря.