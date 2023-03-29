Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута

Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.

Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская Правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании,

Сообщается, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя российские обстрелы уменьшились по сравнению с последними неделями.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" от дороги 0506", - говорится в обзоре.

Эта второстепенная дорога (соединяет Часов Яр и Хромовое. - Ред.) стала критически важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от нее.

Также указывается, что 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута, однако за эту территорию, вероятно, до сих пор ведутся бои, как и в течение последних двух недель.

Ранее сообщалось, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике во время попыток окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.