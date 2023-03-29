О нас

Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута

Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.
Другие страны
29 марта 2023 г. 13:30
Британская разведка: ВСУ провели успешную операцию вблизи Бахмута

Вооруженные силы Украины оттеснили российских наемников "Вагнера" от одной из линий снабжения Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская Правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании,

Сообщается, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя российские обстрелы уменьшились по сравнению с последними неделями.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских боевиков группы "Вагнера" от дороги 0506", - говорится в обзоре.

Эта второстепенная дорога (соединяет Часов Яр и Хромовое. - Ред.) стала критически важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился на расстоянии нескольких сотен метров от нее.

Также указывается, что 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута, однако за эту территорию, вероятно, до сих пор ведутся бои, как и в течение последних двух недель.

Ранее сообщалось, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике во время попыток окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке British Intelligence: Ukrainian Armed Forces conduct successful operation near Bakhmut

Самое важное

Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
27 марта 2023 г. 19:57
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi