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МО Великобритании: ВС России сейчас значительно слабее

МО Великобритании: ВС России сейчас значительно слабее Модернизация военно-технического вооружения РФ не обеспечила ей победу в Украине.
Другие страны
3 мая 2022 г. 10:30
МО Великобритании: ВС России сейчас значительно слабее

Модернизация военно-технического вооружения России не обеспечила ей победу в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter аккаунте Министерства обороны Великобритании.

"Однако модернизация ее [РФ] физического оснащения не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении привели к тому, что она не смогла превратить численное превосходство в решающее преимущество", - говорится в публикации, отмечая, что оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высокотехнологичных воздушных, сухопутных и морских сил.

Отмечается, что ВС России сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, "в результате ее вторжения в Украину", а восстановительный процесс будет усугубляться санкциями.

"Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке British intelligence: Russia’s military is now significantly weaker 
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya Ukraynaya hücum nəticəsində xeyli zəifləyib"

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