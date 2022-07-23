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Британская разведка: В Херсонской области велись ожесточенные бои

Британская разведка: В Херсонской области велись ожесточенные бои В последние 48 часов в Херсонской области велись ожесточенные бои
Другие страны
23 июля 2022 г. 11:40
Британская разведка: В Херсонской области велись ожесточенные бои

В последние 48 часов в Херсонской области Украины велись ожесточенные бои.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец.

"В то же время линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности. Украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка был открыт для движения", - говорится в сообщении.

Британской разведке не удалось проверить утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия готовится построить альтернативный военный понтонный мост через Днепр.

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Версия на английском языке British Intelligence: Heavy fighting takes place as Ukraine continues offensive against Russian forces in Kherson

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