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Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ

Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ Усилия ВС Украины по поражению беспилотников "Шахед-136" становятся все более успешными.
Другие страны
24 октября 2022 г. 12:19
Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ

ВС Украины все успешнее отражает удары иранских беспилотников Shahed-136, которыми Россия атакует энергетическую и прочую инфраструктуру украинских городов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британской военной разведки в Twitter.

"Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против целей на всей территории Украины. Украинские усилия по поражению беспилотников Shahed-136 становятся все более успешными", - говорится в публикации.

Согласно официальным данным украинских военных, Украина отражает до 85% всех атак со стороны ВС России.

Британская разведка утверждает, что Россия вероятнее всего использует большое количество иранских беспилотников, чтобы восполнить дефицит российского высокоточного оружия дальнего радиуса, который ощущается все больше.

Беспилотники, используемые ВС России, имеют ограниченную маневренность и скорость, очень шумные, "что делает одиночные БПЛА легкой мишенью для обычных средств ПВО".

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Версия на английском языке British intelligence: Ukraine successfully neutralizes Iranian drones used by Russia
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: “Ukrayna İran istehsalı olan PUA-ları uğurla zərərsizləşdirir”

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