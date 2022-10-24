Британская разведка: Украина успешно обезвреживает иранские беспилотники, используемые РФ

Усилия ВС Украины по поражению беспилотников "Шахед-136" становятся все более успешными.

ВС Украины все успешнее отражает удары иранских беспилотников Shahed-136, которыми Россия атакует энергетическую и прочую инфраструктуру украинских городов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении британской военной разведки в Twitter.

"Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против целей на всей территории Украины. Украинские усилия по поражению беспилотников Shahed-136 становятся все более успешными", - говорится в публикации.

Согласно официальным данным украинских военных, Украина отражает до 85% всех атак со стороны ВС России.

Британская разведка утверждает, что Россия вероятнее всего использует большое количество иранских беспилотников, чтобы восполнить дефицит российского высокоточного оружия дальнего радиуса, который ощущается все больше.

Беспилотники, используемые ВС России, имеют ограниченную маневренность и скорость, очень шумные, "что делает одиночные БПЛА легкой мишенью для обычных средств ПВО".